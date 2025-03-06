В Москве пенсионерка зарезала собутыльника

В пресс-службе столичной прокуратуре сообщили, что в доме на Профсоюзной улице в Москве пьяная пенсионерка зарезала своего собутыльника.

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Уточняется, что 47-летний мужчина скончался в медицинском учреждении.

«Компания из двух мужчин и женщины, распивала спиртные напитки. В какой-то момент между пенсионеркой и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла пострадавшему удар ножом», - отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что после совершения преступления 61-летняя женщина попросила своего знакомого вызвать скорую помощь. Постиравший скончался на месте преступления.