Стая собак насмерть растерзала россиянку

В Красновишерске Пермского края стая собак насмерть растерзала женщину. Об этом сообщила глава глава Красновишерского округа Анна Мельчарик в Telegram-канале.

«Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью ее не стало. Это большое горе для семьи и для тех, кто знал ее лично», — написала чиновница.

По ее информации, собаки напали на женщину 24 февраля. Мельчарик выразила соболезнования родным и близким жительницы Красновишерска.

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