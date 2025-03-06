Появились подробности уголовного дела против актера Калюжного

Уголовное дело против актера Глеба Калюжного («Трудные подростки», «Вампиры средней полосы») связано с неявкой в военкомат в октябре 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне, 6 марта, появилась информация, что против 26-летнего Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. СМИ писали, что актер не пришел по повестке в сборный пункт военкомата в Москве, а затем пытался сменить адрес воинского учета.

Собеседник РИА Новости заявил, что в октябре Калюжный был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, но не сделал этого. Источник агентства утверждает, что у актера не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.

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Известность Калюжному принесли работы в сериалах «Трудные подростки», «Территория», «Черная весна» и роль молодого вампира Женька в «Вампирах средней полосы». Также Калюжный занимается музыкой, с 13 лет он принимал участие в локальных МС-баттлах.