Суд оштрафовал россиянина за публичное оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд в Забайкальском крае признал 20-летнего мужчину виновным по статье УК РФ «Публичное оправдание терроризма», ему назначен штраф в размере 350 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры регионы.

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Отмечается, что в период с 16 по 23 марта 2023 года подсудимый неоднократно размещал в социальных сетях комментарии и сообщения, оправдывающие деятельность организаций «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и «Легион Свобода России» (организация запрещена в России).

В сообщении говорится, что суд принял во внимание молодой возраст подсудимого, полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном. Он также активно помогал следствию. В связи с этим молодой человек оштрафован на 350 тыс. рублей и лишен права электронной переписки и отправления сообщений в мессенджерах сроком на 2 года. Его смартфон конфискован.

Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать.

Накануне сообщалось, что суд приговорил троих жителей Новосибирской области к срокам от 16 до 18 лет лишения свободы за покушение на совершение теракта.