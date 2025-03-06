ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке подростков

ФСБ пресекла курируемую спецслужбами НАТО операцию украинской военной разведки по похищению персональных данных подростков из Москвы и Подмосковья с целью их вербовки, пишет РИА Новости.

Были выявлены факты неправомерного доступа ГУР МО Украины к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Эти учреждения вели переписку для организации одной из акций. Спецслужбы Украины перехватили скан-копии писем, затем видоизменили файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации. Последствия операции локализованы. Образовательные учреждения столичного региона были проинформированы о готовящихся провокациях.