Количество пострадавших от бомб в Южной Корее увеличилось

Пятнадцать человек получили ранения после того, как бомбы, случайно сброшенные истребителями во время учений в южнокорейском Пхочоне, упали в жилом районе, повредив дома и церковь. Об этом сообщает YTN.

Представители Пожарной службы Кёнгидо Букбу (северная часть провинции Кёнгидо) заявили, что двое пострадавших получили серьезные травмы, они находятся в больнице без сознания. Военно-воздушные силы Южной Кореи сообщили, что восемь 225-килограммовых бомб Mk82 с истребителей KF-16 упали за пределами стрельбища во время совместных учений с США.

«Мы сожалеем об ущербе, причиненном в результате нештатного сброса, и желаем раненым скорейшего выздоровления», - подчеркнули в южнокорейском ВВС.

На фотографиях с места событий, сделанных корреспондентом Reuters, видны разбитые окна в домах и здание церкви, усеянное обломками. Пхочон находится примерно в 40 километрах к северо-востоку от Сеула, недалеко от милитаризованной границы с Северной Кореей. Жители этого района годами протестовали, ссылаясь на потенциальную опасность, исходящую от близлежащих полигонов.

Ранее 6 марта Министерство обороны страны объявило, что силы Южной Кореи и США проводят свои первые совместные учения с боевой стрельбой в Пхочоне, связанные с ежегодными военными маневрами Freedom Shield, которые должны начаться на следующей неделе. Совместные учения, которые продлятся до 20 марта, направлены на укрепление готовности к противостоянию с КНДР.