Россиянина приговорили к 15 годам колонии за государственную измену

Южный окружной военный суд приговорил россиянина Дмитрия Левина к 15 годам заключения за передачу данных о Военно-морском флоте РФ с дислокацией в Новороссийске разведке Украины и террористической организации. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

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"Левин путем визуального наблюдения собрал информацию о деятельности Военно-морского флота, количестве и местонахождении военных кораблей, судов в порту, дислокации воинской части и административных зданий в городе Новороссийске, которую направил представителям ГУР МО Украины и [запрещенной в РФ] иностранной террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК). В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уроженец Горловки в 2024 году самостоятельно связался с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и РДК. Он направлял им фото военно-морской техники с указанием географических координат ее расположения, а также расположения военного аэродрома на территории Краснодарского края и его охране.

В его отношении было возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК РФ.