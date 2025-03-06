В Москве трех человек задержали за незаконное проведение азартных игр

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном проведении азартных игр на проспекте Вернадского в Москве, задержаны три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Следствием установлены и задержаны трое фигурантов, причастных к совершению данного преступления. С ними проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, несколько человек арендовали помещение на проспекте Вернадского, где проводили азартные игры. В ходе обыска было обнаружено и изъято 25 игровых автоматов, игровые столы, мобильные телефоны и черновые записи, в которых, предположительно, отражалась бухгалтерская отчетность противоправной деятельности. В настоящее время устанавливаются другие соучастники преступления.