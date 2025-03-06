Гадалка украла у россиянки миллион

Предпринимательница из Ейска лишилась 1,2 миллиона рублей, доверившись онлайн-гадалке. 49-летняя Наталья искала в интернете предсказания на 2025 год и ответы о будущих внуках.

Как сообщает SHOT, гадалкой оказалась 20-летняя парикмахерша Оля из Самарской области. Девушка делала вид, что разбирается в Таро. Во время видеозвонка Оля красочно описывала счастливое будущее клиентки.

В какой-то момент, будто загипнотизированная, Наталья показала гадалке свой телефон с банковскими данными. После сеанса женщина обнаружила пропажу всех сбережений.

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В отношении «таролога» возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Девушка созналась в содеянном и находится под подпиской о невыезде. Ранее в криминальных историях она не фигурировала. Для Натальи это не первая потеря денег: в 2016 году она уже становилась жертвой кражи.