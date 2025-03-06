В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 1 млн рублей

Ограбление банка произошло в Хабаровске, в отделение ворвался вооруженный пистолетом мужчина. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

"В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД по городу Хабаровску поступило сообщение о разбойном нападении на отделение банка. По сообщениям, мужчина угрожал пистолетом", - сказали в УМВД. Ущерб, по предварительным данным, составил порядка 1 млн рублей.

Проводится комплекс мероприятий по установлению личности и задержанию злоумышленника.