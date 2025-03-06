В Башкирии в двухкомнатной квартире произошел взрыв. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в поселке Михайловка. По предварительной информации, в помещении резко воспламенились пары при изготовлении спиртных напитков из-за нарушения технологического процесса.

На кадрах с места происшествия заметно, что в квартире оплавился натяжной потолок. Во время хлопка в помещении также выбило стекла, стена дома с внешней стороны треснула.

В результате пострадали 48-летний мужчина и 52-летняя женщина, прибывшие на место медики направили обоих в больницу, у пациентов диагностировали ожоги разной степени.

«Производится осмотр второго подъезда, люди размещены у родственников от размещения в ПВР отказались», – сообщается в публикации.

До этого в Вологде в пятиэтажном доме взорвался самогонный аппарат. В результате обрушилась межквартирная перегородка, но несущие конструкции не пострадали. Во время инцидента пострадали четыре человека, двоих госпитализировали.