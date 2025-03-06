В Хабаровском крае женщину осудили за убийство внука

Суд в Хабаровском крае назначил 14 лет колонии местной жительнице за убийство годовалого внука. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении женщины 1970 года рождения. Судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год", - говорится в сообщении.

Женщину признали виновной по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Преступление было совершено в апреле 2024 года в квартире дома в Николаевске-на-Амуре. Женщина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударила своего годовалого внука кухонным ножом в шею из чувства неприязни.

Ребенок погиб на месте происшествия. По информации прокуратуры Хабаровского края, ребенка женщине оставили на выходные ее сын с супругой. Женщина злоупотребляла спиртными напитками и страдала алкогольной зависимостью.