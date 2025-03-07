Молодой россиянин помогал аферистам обманывать пенсионеров на миллионы рублей и попался

Московская полиция предотвратила хищение почти четырех миллионов рублей у пенсионеров и задержала курьера мошенников, забравшего у пожилых москвичей пять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник УИсОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

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Задержанный — 19-летний житель столицы. Установлено, что он в интернете познакомился с неизвестными, которые предложили ему заработать денег.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что с потерпевшими — пожилой супружеской парой — в одном из мессенджеров связался якобы директор организации, в которой ранее работал один из супругов. Звонивший рассказал им, что через банковские счета мужчины неизвестные проводят финансовые операции. Затем, спустя некоторое время, ему позвонил другой злоумышленник и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионеров в том, чтобы они обналичили сбережения и собрали все накопления, а потом отдали некоему курьеру для того, чтобы таким образом оказать содействие в поимке мошенников.

Так, пожилые супруги отдали приехавшему к ним курьеру более пяти миллионов рублей. Однако неизвестные продолжили звонить пострадавшим и потребовали передать им дополнительные суммы. По их указанию пенсионеры собрали еще около четырех миллионов рублей и снова встретились с тем же курьером. Оперативники задержали его сразу, как только тот получил от них деньги. Отмечается, что первую полученную им от потерпевших часть денег он успел перевести своим кураторам. Вторую часть полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), части 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 25-летнего жителя Самары, работавшего курьером у телефонных мошенников и собравшего 3,5 миллиона рублей у обманутых людей.