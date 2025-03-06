Женщину задержали за стриптиз у мемориала в российском городе

Полиция во Владимирской области задержала 40-летнюю местную жительницу за исполнение откровенного танца на площади Победы в Муроме. Об этом сообщили в региональном УМВД.

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Ролик, на котором женщина в нижнем белье танцует вблизи памятного мемориала, появился в сети вечером 4 марта. Сам мемориал в кадр не попал, однако танцовщицу быстро нашли и задержали.

По данным «Осторожно, новости», нарушительницей оказалась владелица танцевальной студии Татьяна Белова. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности и была оштрафована на 30 тысяч рублей за аналогичный поступок – танец у Вечного огня под композицию «Список Шиндлера».

«Вы знаете, меня выгнали отовсюду… Возможно, танец у Вечного огня явился молчаливым криком о помощи моей души: помогите», — заявляла Белова после первого инцидента.

В МВД заявили, что женщина не сделала «должных выводов», и теперь ей может грозить уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы.