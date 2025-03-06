Истребитель Южной Кореи сбросил бомбу на деревню с мирными жителями

Во время учений в Пхочхоне истребитель ВВС Южной Кореи сбросил бомбу на деревню, ранив мирных жителей, сообщило Ренхап.

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По информации агентства, истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, передает РИА «Новости». Это произошло в результате совместных учений Южной Кореи и США с участием ВВС и сухопутных войск обеих стран. По данным южнокорейских военных, семь человек получили ранения.

В четверг в районе полигона Сынчжин в Пхочхоне проходили учения с участием боевых самолетов F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50.

«По заявлению ВВС, восемь бомб MK-82 были аномально сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона», – отметил представитель воздушных сил.

Телеканал YTN сообщил, что в деревне Ногок, куда упала бомба, пострадали несколько зданий, включая церковь, а также поврежден 1-тонный фургон. Бомба MK-82, предназначенная для разрушения зданий и мостов, создает воронку диаметром восемь метров. Ее радиус поражения сопоставим с размером футбольного поля.

ВВС Южной Кореи сформировали специальную комиссию по расследованию инцидента и оценке нанесенного ущерба.