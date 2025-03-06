«Тела нашли расчлененными». Студенты приехали в Мексику на отдых, но погибли

Тела были найдены в штате Пуэбла в припаркованном автомобиле Volkswagen Vento с номерными знаками штата Тласкала. Другие водители обратили внимание на машину, посчитав ее подозрительной, и сообщили об этом в полицию.

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Девять студентов, которые прибыли на пляжный отдых в мексиканскую Оахаку, были обнаружены мертвыми и без рук.

Сообщается, что группа студентов приехала из Тласкалы, чтобы насладиться временем у моря. Однако в начале марта правоохранительные органы узнали об их исчезновении. Вскоре после этого туристов нашли на границе штатов Пуэбла и Оахака. При этом отрубленные руки студентов были помещены в пакет в багажнике автомобиля, стоявшего неподалеку.

По данным полиции, к этому делу может быть причастен картель. Правоохранители выразили сомнения в том, что студенты действительно приехали на отдых, предположив, что они могли быть членами преступной организации Los Zacapoaxtlas, пишет Daily Mail.

В настоящее время проводится расследование. Удалось обнаружить записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена машина, обнаруженная около мертвых студентов.