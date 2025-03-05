В Таиланде найден мертвым турист из России

Российский турист трагически погиб в Таиланде, приняв препарат для повышения потенции, сообщил "РГ" информированный источник.

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Трагедия произошла с 62-летним мужчиной в Паттайе. Он снял квартиру на короткий период в районе Пратамнак. В какой-то момент мужчина перестал выходить на связь. Полиция вскрыла арендную квартиру и нашла туриста мертвым.

По предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая. Мужчина вопреки инструкциям запил средство для повышения потенции алкоголем. В этот момент ему стало плохо, он получил бытовую травму и вскоре скончался. Обстоятельства смерти мужчины проверяются.