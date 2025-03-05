Жители Буэнос-Айреса остались без света

Около 2 млн человек оказались затронуты массовым отключением электричества в столице Аргентины. Об этом сообщила газета La Nacion.

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Как передает корреспондент ТАСС с места событий, сбой в электросистеме привел к нарушению работы метро, в некоторых районах города наблюдаются проблемы со связью. Отключение затронуло в том числе правительственный дворец.

Как сообщила компания - поставщик электроэнергии Edesur, клиентами которой является большинство пострадавших, причиной массового отключения "стала неисправность на линии электропередачи, затронувшая несколько подстанций".

"Наши специалисты работают над восстановлением сервиса", - заявили в компании.

Как пишет La Nacion, к настоящему моменту без света остаются порядка 1,1 млн человек.

Отключение электричества совпало с первым рабочим днем после длинных выходных и возвращением жары. Температура воздуха в Буэнос-Айресе достигает 35 градусов.