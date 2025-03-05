Застрелившему скейтера в Москве мужчине грозит пожизненный срок

Мужчине, который застрелил скейтера на улице Алексея Свиридова в Москве летом 2024 года, грозит пожизненный срок. Об этом в среду, 5 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Дело уже передано в прокуратуру. И скоро начнется судебное разбирательство. Демина обвиняют сразу по четырем статьям уголовного кодекса. Он может получить пожизненный срок, — пишет со ссылкой на слова собеседника РЕН ТВ.

Убийство, о котором идет речь, произошло 6 июня в жилом квартале на улице Алексея Свиридова. Жертвой преступления оказался известный российский скейтер, сын главы крупной столичной компании. Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела. Злоумышленник выстрелил в оппонента минимум девять раз.