Появились новые подробности убийства главы района на Алтае
Убийца главы Завьяловского района на Алтае Николая Онищенко, по уточненным данным, выстрелил из ружья в чиновника дважды, после чего сделал еще один, контрольный выстрел в голову. Об этом пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, 45-летний Анатолий Ф. долго поджидал, когда глава района выйдет из здания после чего трижды выстрелил в него из охотничьего ружья.
Одна пуля попала в ягодицу, другая — в плечо, третья — в голову.
После этого стрелявший сел в автомобиль Nissan, принадлежащий его супруге, и проехал около километра от места убийства, после чего попытался покончить с собой.
Убийцу задержали, он по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии, опросить его пока не могут, даже в письменном виде, сообщает канал.
Ранее после трагических событий, произошедших в Завьялово 4 марта, администрация района отменила все массовые мероприятия, запланированные до середины марта. Поводом для отмены, вероятно, стало убийство главы муниципалитета Николая Онищенко.