Появились новые подробности убийства главы района на Алтае

Убийца главы Завьяловского района на Алтае Николая Онищенко, по уточненным данным, выстрелил из ружья в чиновника дважды, после чего сделал еще один, контрольный выстрел в голову. Об этом пишет SHOT.

© Московский Комсомолец

По информации телеграм-канала, 45-летний Анатолий Ф. долго поджидал, когда глава района выйдет из здания после чего трижды выстрелил в него из охотничьего ружья.

Одна пуля попала в ягодицу, другая — в плечо, третья — в голову.

После этого стрелявший сел в автомобиль Nissan, принадлежащий его супруге, и проехал около километра от места убийства, после чего попытался покончить с собой.

Убийцу задержали, он по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии, опросить его пока не могут, даже в письменном виде, сообщает канал.

Ранее после трагических событий, произошедших в Завьялово 4 марта, администрация района отменила все массовые мероприятия, запланированные до середины марта. Поводом для отмены, вероятно, стало убийство главы муниципалитета Николая Онищенко.