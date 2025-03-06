В Харькове прогремел мощный взрыв

В Харькове в четверг прозвучал мощный взрыв, совпавший с объявленной воздушной тревогой, сообщили украинские СМИ.

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Сообщение об этом появилось в Telegram-канале телеканала «Общественное», где говорилось: «В Харькове был слышен взрыв», передает РИА «Новости».

Информация о взрыве появилась на фоне данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, которая фиксировала воздушную тревогу в Харьковской области.

В феврале украинские СМИ сообщали, что в центре Харькова произошел пожар на складах и производственных помещениях после атаки беспилотника, охвативший площадь около двух тыс. квадратных метров.

В Одессе прогремел взрыв

Ранее на территории Украины была объявлена воздушная тревога. В ряде городов, включая Харьков, а также в Полтавской области, были зафиксированы взрывы и пожары.