В Татарстане экс-главного энергетика строительной компании осудили за взятку

Елабужский городской суд Татарстана приговорил бывшего главного энергетика строительной компании ООО "Алабуга девелопмент" Рустама Гумерова к восьми годам колонии по делу о взятке в 2,2 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд приговорил Гумерова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сумма взятки составила 2,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Гумеров был арестован в конце июля 2023 года по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за содействие в заключении договоров. Мужчина был задержан правоохранительными органами после получения первой части взятки в размере 500 тыс. рублей.

По данным пресс-службы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга", действия сотрудника дочерней компании были выявлены в ходе работы службы собственной безопасности ОЭЗ.