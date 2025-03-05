В Барнауле трех мужчин осудили за попытку теракта в избирательном штабе

Второй восточный окружной военный суд назначил сроки от 16 до 18 лет лишения свободы троим жителям Новосибирской области, планировавшим поджог регионального избирательного штаба Владимира Путина в Барнауле. Об этом сообщили в суде.

"[Они] выполняя задания "куратора", осуществили сбор информации о здании регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Путина В. В. в Барнауле и, получив от "куратора" инструкцию, изготовили самодельные зажигательные устройства для осуществления поджога указанного здания. Однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.

Суд назначил троим фигурантам сроки от 16 до 18 в виде лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания - в колонии строгого режима. Всем троим фигурантам назначен также срок ограничения свободы на 2 года.