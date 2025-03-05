К месту пожара в торговом центре в поселке Разумное Белгородской области направлены пожарные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным агентства, к месту возгорания направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей. Сообщение о возгорании поступило в 13:30 часов мск.

«На место незамедлительно направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей. Дальнейшая информация уточняется», — поделились в ведомстве.

Отмечается, что в торговом центре, где произошло возгорание, находятся пиццерия и несколько магазинов. Рядом располагается АЗС.

До этого пресс-служба МЧС Азербайджана сообщала, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Баку начался пожар.

4 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в производственном здании, огонь распространился на площади 3,5 тыс. квадратных метров.