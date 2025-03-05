В Харькове прогремел взрыв

В Харькове на востоке Украины раздался взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

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Взрыв прогремел на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены также работают в Сумской области.

Информацию о взрыве подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Он сообщил, что взрыв произошел в Основянском районе города. В результате никто не пострадал.

Ранее стало известно о взрыве в Одесской области. Он прогремел в использующемся для тренировки десанта Вооруженных сил Украины поселке городского типа Сергеевка.