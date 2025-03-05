ВС Израиля атаковали гражданский автомобиль на юге Ливана

Израильский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю в районе Рас-эн-Накура на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, местные жители и военнослужащие ливанской армии попытались приблизиться к транспортному средству и оказать помощь находившимся в нем людям, однако место происшествия подверглось еще двум ударам дрона.

Согласно информации телеканала Al Jadeed, в результате инцидента несколько человек получили ранения. Точное число пострадавших не указывается.

23 сентября 2024 года Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносил массированные удары по его военным объектам. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Соглашение о перемирии, заключенное 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции, предусматривало развертывание ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке миротворцев ООН и отвод формирований "Хезболлах" за реку Литани. Израиль при этом должен был в период до 60 дней вывести свои войска с юга Ливана, где они проводили наземную операцию.

27 января 2025 года Белый дом проинформировал о достижении договоренности о продлении соглашения о сроках вывода израильских подразделений с ливанской территории до 18 февраля. 27 февраля израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля останется на "неопределенный срок" в буферной зоне на границе с Ливаном по согласованию с США.