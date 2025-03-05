20-летняя блогерша-бодибилдер умерла от сердечного приступа

20-летняя блогерша-бодибилдер Джоди Вэнс скончалась от сердечного приступа, вызванного сильным обезвоживанием. Об этом сообщили ее близкие в соцсетях.

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Девушка присутствовала на спортивном фестивале "Arnold Classic" в качестве тренера и поддерживала своих подопечных. На одном из мероприятий ей стало плохо, у нее началась рвота, ей потребовалась госпитализация. Анализы показали крайне высокий уровень калия в крови.

Попытки врачей реанимировать спортсменку оказались безуспешными.

Тренер Джоди Вэнс отметил, что девушка совершила ряд критических ошибок, включая самостоятельное употребление опасных фармакологических препаратов без его ведома и согласия.