ФСИН высказалась об информации про УДО киллера Леши Солдата

Осужденный на 23 года киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов известный в криминальном мире как Леша Солдат, не подавал никаких заявлений об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом в среду, 5 марта, «Ленте.ру» рассказали в управлении ФСИН по Липецкой области.

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В управлении региональной ФСИН отметили, что Шерстобитов продолжает отбывать наказание, и отметили, что фейки, связанные с личностью известного киллера 90-х, появляются регулярно, не менее раза в год. «Ленте.ру» удалось связаться с людьми из окружения Леши Солдата, которые отметили, что у него нет планов подавать заявления на УДО или отправиться в зону проведения СВО.

Шерстобитов, по словам его знакомых, планирует до конца отбыть свой срок.

Ранее сообщалось, что администрация ИК-2 одобрила условно-досрочное освобождение (УДО) осужденного на 23 года киллера Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексея Шерстобитова (Леша Солдат), его ходатайство направлено в суд, который и должен принять окончательное решение.

Ранее Лента.ру рассказывала о причинах развода Алексея Шерстобитова с супругой Мариной Шерстобитовой (Дружко).