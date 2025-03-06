Летевший в Армению самолет срочно вернулся в Москву

Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом А47029 из московского аэропорта Внуково в Ереван, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщается на сайте компании.

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Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось в 10:37 мск, 6 марта. Капитан лайнера принял решение о возвращении из-за того, что у одной из систем сработал индикатор. В авиакомпании не уточнили, какая именно неполадка возникла в самолете.

Пассажиры отправятся в Армению резервным рейсом, уточнили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что самолет авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт вылета.

До этого Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что самолет L-410, летевший из Хабаровска в Аян с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре, из-за задымления в салоне вынужден был возвратиться в аэропорт вылета. Задымление на борту воздушного судна произошло при наборе высоты.