Моряк из Японии попытался ввезти в Россию рога буйвола в каюте корабля

Моряк из Японии попытался ввезти в Россию рога буйвола. Об этом Федеральная таможенная служба (ФТС).

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Сотрудники ведомства на Сахалине обнаружили запрещенный предмет в каюте корабля японца. Рога животного происхождения были с декором из веревки и аппликацией в виде драконов.

Нарушитель объяснил, что он купил сувенир на частной распродаже подержанных вещей за 2 тысячи японских иен (1,2 тысячи рублей), а о необходимости декларировать такие товары не знал.

«Рога буйвола как товар животного происхождения подлежат ветеринарному контролю», — заметили в ведомстве. В итоге предмет вывезли обратно в Японию, а в отношении иностранца составили административные протоколы.

Ранее три россиянки оказались под угрозой тюрьмы из-за цепочек в багаже. Они попытались вывезти из страны золотые украшения на 5,7 миллиона рублей.