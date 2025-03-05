Летевший из Москвы в Грозный самолет Red Wings вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший грузовой рейс из Москвы в Грозный, вынужденно вернулся в аэропорт Жуковский по технической причине, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейс WZ-4561 по технической причине вернулся в аэропорт вылета. В 11:50 самолет совершил благополучную посадку, после чего специалисты технических служб приступили к осмотру воздушного судна и устранению неисправности. Необходимо отметить, что самолет выполнял грузовой рейс. Пассажиров на борту не было", - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что после проведения всех необходимых процедур воздушное судно будет допущено к выполнению рейса.