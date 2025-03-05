Самому известному киллеру России одобрили досрочное освобождение

Telegram-канал Mash сообщает, что администрация колонии, где отбывает наказание бывший член Медведковской и Ореховской ОПГ Алексей Шерстобитов (Леша Солдат), одобрила его условно-досрочное освобождение. По данным Mash, сам Шерстобитов не верит, что его УДО одобрит и суд, поэтому он «заранее просится на СВО».

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По информации Telegram-канала, прошение об УДО 58-летнего Шерстобитова уже передано в липецкий суд. Инстанция вынесет решение в течение двух месяцев.

В 2008 году Шерстобитова приговорили к 23 годам лишения свободы за убийства и покушения на убийства, с 2006-го он находился под арестом. Mash отмечает, что без УДО Шерстобитов должен выйти на свободу в 2029 году.

Информация, что бывший киллер подал прошение об УДО, появилась осенью 2024 года. Однако в управлении ФСИН России по Липецкой области эти данные опровергли.