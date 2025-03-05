Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае собирался оспорить свое увольнение

© freepik.com

© Газета.Ru

Мужчина, которого подозревают в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края, обратился в суд за две недели до случившейся трагедии, сообщает ТАСС. Он пытался оспорить свое снятие с должности директора акционерного общества.

В суде заявили, что подозреваемый в убийстве хотел восстановиться на работе, мужчина требовал признать приказа об увольнении незаконным.

По данным судебной картотеки, иск поступил в суд 21 февраля нынешнего года, к производству его приняли 24 февраля.

Первое заседание в суде по иску должно было состояться на следующей неделе, в среду, 12 марта.

Читайте материал: Россиянку отправили в психиатрию после изнасилования пятилетнего ребенка