Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае собирался оспорить свое увольнение
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Мужчина, которого подозревают в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края, обратился в суд за две недели до случившейся трагедии, сообщает ТАСС. Он пытался оспорить свое снятие с должности директора акционерного общества.
В суде заявили, что подозреваемый в убийстве хотел восстановиться на работе, мужчина требовал признать приказа об увольнении незаконным.
По данным судебной картотеки, иск поступил в суд 21 февраля нынешнего года, к производству его приняли 24 февраля.
Первое заседание в суде по иску должно было состояться на следующей неделе, в среду, 12 марта.
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