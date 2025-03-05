Под Калининградом завели дело о жестоком обращении с собакой

Сотрудники полиции в Калининградской области возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении жительницы города Мамонова. Женщина морила голодом собаку породы хаски, которая в результате умерла от истощения, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"В отношении хозяйки собаки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" (санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет - прим. ТАСС), - говорится в сообщении.

С информацией о том, что в жилой квартире уже несколько недель без еды, воды и выгула заперта собака, в полицию обратилась жительница Мамонова. Она рассказала, что ее соседка намеренно морит животное голодом.

Сотрудники отдела полиции "Багратионовский" установили личность женщины, которая взаперти держала собаку породы хаски, вместе с волонтерами доставили обездвиженное животное в ветеринарную клинику. Врачи в течение суток пытались реанимировать собаку, впавшую в кому, но та в результате погибла. Установлено, что собаку держали в запертой квартире около полугода, редкое кормление привело к истощению животного, отметили в пресс-службе ведомства.