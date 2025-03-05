В Москве сотрудники правоохранительных органов прибыли в салон красоты из-за видеокамеры в одном из кабинетов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Ховрино. Как рассказала одна из посетительниц, во время эпиляции она обратила внимание на мигающее средство видеонаблюдения. При этом, по словам клиентки, сотрудники не предупреждали о наличии видеофиксации.

Недовольная ситуацией женщина отказалась от услуги и обратилась к руководству салона. Ей сообщили, что камера якобы висит в углу уже более десяти лет и не работает. Сама посетительница уверена, что во время прошлого визита устройства не было.

Женщина вызвала правоохранителей. По ее словам, в этом же салоне делает эпиляцию ее 11-летняя дочь.

Как сообщает Telegram-канал Mash, камера была направлена прямо на кушетку, где клиенткам делали процедуры. Сотрудники якобы рассказали, что видеонаблюдение установлено, чтобы обеспечить пожарную безопасность.