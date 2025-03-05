Литва выдала РФ осужденного за незаконный оборот наркотиков россиянина

Литва передала России россиянина, который приговорен к 10 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, для дальнейшего отбывания наказания на родине. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту столицы Литовской Республики города Вильнюса сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передан россиянин для дальнейшего отбывания наказания в нашей стране", - сказала она.

Волк рассказала, что Вильнюсским окружным судом он осужден за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Мужчина отбыл половину назначенного наказания в Литве и воспользовался правом отбывать оставшийся срок на родине.