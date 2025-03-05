Литва выдала РФ осужденного за незаконный оборот наркотиков россиянина

Литва передала России россиянина, который приговорен к 10 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, для дальнейшего отбывания наказания на родине. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Литва выдала РФ осужденного за незаконный оборот наркотиков россиянина
© РИА Новости
"Сегодня в аэропорту столицы Литовской Республики города Вильнюса сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передан россиянин для дальнейшего отбывания наказания в нашей стране", - сказала она.

Волк рассказала, что Вильнюсским окружным судом он осужден за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Мужчина отбыл половину назначенного наказания в Литве и воспользовался правом отбывать оставшийся срок на родине.

"По каналам Интерпола с зарубежными коллегами была согласована процедура передачи осужденного, которая состоялась сегодня в литовской столице", - добавила представитель ведомства.

Происшествия
Ирина Волк
МВД России
ФСИН
Интерпол
Россия
Литва
5