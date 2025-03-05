Заммэра российского города задержали по подозрению во взятке

Заместитель главы города Троицка Челябинской области задержан силовиками по уголовному делу о махинациях с назначением администратора Парка культуры и отдыха в прошлом году, когда заместитель исполнял обязанности городского главы, следует из материалов, опубликованных пресс-службой главного управления МВД России по региону.

"В Троицке оперативниками ГУ МВД России по Челябинской области при содействии сотрудников УФСБ России по региону совместно со следователями СУ СК России по области задержан один из чиновников городской администрации", - сказано в материалах.

В пресс-службе следственного управления СК России по региону пояснили, что речь идет о заместителе главы города, который стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, с 5 по 13 августа прошлого года, будучи исполняющим обязанности главы города, он получил от местного жителя взятку в значительном размере. За это трудоустроил взяткодателя на должность администратора Парка культуры и отдыха имени Н. Д. Томина.

В новость внесена правка (12:20 мск) - передается в связи с уточнением пресс-службой СУ СК РФ по региону данных в третьем абзаце, верно - ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).