Четырех военных ВСУ приговорили к 17 годам за теракты в Курской области

Суд приговорил к 17 годам лишения свободы четырех украинских боевиков, которые незаконно вторглись на территорию России и совершали теракты в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) Ивана Фурлета, Юрия Задорожного, Юрия Сыченко и Юрия Хаюка. Приговором суда каждому из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Они признаны виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).

Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Фурлет, Задорожный, Сыченко и Хаюк в составе подразделений вооруженных формирований Украины незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. В селе Снагость Курской области они под угрозой применения оружия препятствовали эвакуации гражданского населения, занимали частные дома, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.

10 сентября 2024 года в ходе боевых действий Фурлет, Задорожный, Сыченко и Хаюк были задержаны военнослужащими Вооруженных сил РФ.