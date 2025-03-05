Тело актера Александра Милокостного найдено в его квартире в Москве

Тело советского российского актера Александра Милокостного найдено в его московской квартире на Севастопольском проспекте.

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Как сообщает MK.RU, Милокостного хватились не сразу: 68-летний мужчина мог умереть еще десять дней назад.

Труп нашли 4 марта. Отмечено, что смерть артиста ненасильственная: "скорее всего, не выдержало сердце".

Александр Милокостый родился в 1956 году в Москве. Актер театра, кино и ТВ, наиболее известен по роли Юры Львова в "Адъютанте его превосходительства", в котором снялся, еще учась в средней школе, и прославился фразой "Павел Андреич, вы шпион?"

В 1973 году Милокостный окончил школу и поступил в Театральное училище имени Щукина. За время учебы там снялся еще в нескольких фильмах. Армейскую службу проходил в Театре Советской Армии. В 1979-1989 гг. работал в труппе Московского областного драматического театра, где играл ведущие роли.

В фильмографии: "Чемпионы улицы" (1967 год, дебют), "Трое", "Всадник без головы", "Повесть о человеческом сердце", "Гранитные острова", "Испанская актриса для русского министра", другие.