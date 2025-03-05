Привязанная на детской площадке собака покусала ребенка на Камчатке

На Камчатке сотрудники Следственного комитета проводят расследование инцидента, связанного с нападением собаки на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной информации СК, инцидент произошел 5 марта днем в районе дома по улице Старицына в Петропавловске-Камчатском. Нападение на девочку случилось, когда она возвращалась из школы. Животное было привязано к столбу на детской площадке.

«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Детали произошедшего устанавливаются», — отметили сотрудники ведомства.

Информация о характере травм, полученных ребенком, не разглашается. По результатам предварительной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье находящаяся на свободном выгуле собака породы акита-ину напала на женщину, загрызла двух ее питомцев. Инцидент произошел в коттеджном поселке «Можайское море». Собака выбежала из-за угла, напала на шпица, затем «перекинулась» на пытавшуюся защитить питомца женщину, далее — на сиба-ину Тайфуна. Жительница поселка принялась звать на помощь. На ее крики прибежал мужчина с лопатой, отогнал агрессивную собаку. Хозяйка отвезла пострадавших животных в ветклинику. Врачи предприняли все меры, но спасти их не смогли.