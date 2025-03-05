На нефтеперерабатывающем заводе в Баку произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Баку начался пожар, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана в Telegram-канале.

«На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Низаминском районе города Баку, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС», — говорится в сообщении ведомства.

Причины возгорания на НПЗ не уточняются.

До этого в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в производственном здании, огонь распространился на площади 3,5 тыс. квадратных метров. МЧС присвоило пожару ранг №2. Этот номер ставится в том случае, если имеется дефицит воды, возможностей, машин, оборудования и людей для ликвидации пожара. В этой ситуации отправляются дополнительные две бригады МЧС.