Задержание в Мариуполе организатора канала незаконной миграции попало на видео

В Мариуполе бойцы ОМОН задержали иностранного гражданина, организовавшего канал незаконной миграции. Оперативное видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны силовики, которые скручивают мужчину и ведут его в служебный автомобиль.

По данным ФСБ, иностранец проживал на территории России с нарушением миграционного законодательства. На территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) он прибыл для изготовления поддельных документов для других мигрантов. В отношении него составлен административный протокол. Мужчина принудительно выдворен за пределы страны.