Две сотрудницы российской фармацевтической фабрики похитили полмиллиарда рублей

В Туле Советский районный суд приговори двух сотрудниц Тульской фармацевтической фабрики виновными по делу о хищении полумиллиарда рублей со счетов предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области и Управления Судебного департамента в Тульской области.

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На скамье подсудимых оказались бывший финансовый директор фабрики и ее заместитель. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 5,5 года со штрафом 500 тысяч рублей и 4,5 года со штрафом 450 тысяч рублей в колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Сумма причиненного ущерба взыскана с фигуранток в солидарном порядке.

Как установил суд, в 2017 году финансовый директор фармацевтической фабрики и ее заместитель вступили в сговор. Они заполняли чеки на получение денег со счетов предприятия, предназначенные для зарплаты сотрудников, а также возврата имеющихся у предприятия займов. В бумагах они указывали суммы, которые превышали необходимые для этих целей средства. Так, часть денег они вносили в кассу, а остальные похищали. Во время проверки бухгалтерского учета в 2022 году выяснилось, что образовалась разница между снятием денег со света и их внесением в кассу. Сумма причиненного ущерба составила 502 миллиона 612 тысяч 700 рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ивановской области заподозрила региональных чиновников в махинациях более чем на полмиллиарда рублей.