В Хабаровском крае при пожаре погиб мальчик

Мальчик полутора лет погиб при пожаре в квартире дома в поселке Мухен района имени Лазо Хабаровского края. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"О возгорании в многоквартирном доме на улице Ленина сообщили соседи. Оперативно прибывшие пожарные расчеты краевой противопожарной службы обнаружили, что из окна квартиры на втором этаже идет дым. По стечению обстоятельств из-за высокой температуры произошел порыв полипропиленовой трубы отопления, водой из нее очаг огня был потушен. Огнеборцы провели разбор места возгорания. В момент происшествия дома находился только полуторагодовалый мальчик. Спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло накануне вечером.

Оперативно-следственная группа, дознаватель МЧС России осмотрели место пожара, провели опрос очевидцев, собрали вещественные доказательства для проведения экспертизы. По предварительным данным, очаг возгорания находился там, где стоял обогреватель, включенный в электросеть. Возможные причины и обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются.

По информации следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).