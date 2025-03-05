Женщина погибла, упав в склеп у могилы дочери
В Марселе на кладбище Сен-Пьер 56-летняя женщина погибла, когда пришла навестить могилу своей дочери. При этом управляющий похоронной компании Pompes Funebres Пьер Юдлен рассказал, что трагедия была ожидаемой.
По словам мужчины, многие двери на кладбище сломаны, что приводит к появлению опасных открытых склепов. Управляющий отметил, что город должен следить за безопасностью и ставить метки на таких местах.
Городских властей заявили, что за безопасность могил отвечают их владельцы. Однако суд уже начал разбираться, кто виноват в случившемся. Правоохранительные органы выясняют все причины произошедшего, передает La Provenc.
Более тысячи наклеек с QR-кодами было обнаружено на трех кладбищах Мюнхена. Пока неизвестно, кто и зачем разместил эти наклейки на кладбищах. При сканировании QR-кода можно увидеть только имя покойного и место его захоронения.
Гости на похоронах покойного в Доминиканской Республике увидели, как мертвец моргнул. Одна из присутствующих решила, что мужчина на самом деле жив и на данный момент приходит в себя.