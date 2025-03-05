Женщина погибла, упав в склеп у могилы дочери

В Марселе на кладбище Сен-Пьер 56-летняя женщина погибла, когда пришла навестить могилу своей дочери. При этом управляющий похоронной компании Pompes Funebres Пьер Юдлен рассказал, что трагедия была ожидаемой.

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По словам мужчины, многие двери на кладбище сломаны, что приводит к появлению опасных открытых склепов. Управляющий отметил, что город должен следить за безопасностью и ставить метки на таких местах.

Городских властей заявили, что за безопасность могил отвечают их владельцы. Однако суд уже начал разбираться, кто виноват в случившемся. Правоохранительные органы выясняют все причины произошедшего, передает La Provenc.

Более тысячи наклеек с QR-кодами было обнаружено на трех кладбищах Мюнхена. Пока неизвестно, кто и зачем разместил эти наклейки на кладбищах. При сканировании QR-кода можно увидеть только имя покойного и место его захоронения.

Гости на похоронах покойного в Доминиканской Республике увидели, как мертвец моргнул. Одна из присутствующих решила, что мужчина на самом деле жив и на данный момент приходит в себя.