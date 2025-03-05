Силовики нейтрализовали террористов в Дагестане

В Махачкале нейтрализованы боевики, планировавшие теракт в объекте правоохранительных органов.

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В Махачкале силовики нейтрализовали четверых вооруженных боевиков, планировавших теракт в одном из объектов правоохранительных органов города. При попытке задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС.

Национальный антитеррористический комитет сообщает, что во время нейтрализации террористов никто не пострадал. Службы в тайнике на месте боестолкновения обнаружили гранатометы, автоматы и пистолет.

Сообщается, что действия боевиков координировались ИГИЛ (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что в Дагестане группа боевиков планировала теракт. В зоне, где проходило задержание террористов, оказывавших вооруженное сопротивление, был введен режим КТО.