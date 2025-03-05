Подозреваемый в убийстве главы района в Алтайском крае оспаривал увольнение

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко Анатолий Фенин ранее пытался оспорить свое увольнение в судебном порядке.

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По информации суда, он не согласился с отстранением от должности директора акционерного общества «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» и подал соответствующий иск.

— Да, имеется такое гражданское дело. Истец — Фенин Анатолий Анатольевич... Требование — о признании приказа об увольнении незаконным, о восстановлении на работе, — рассказали в суде.

Заявление было принято к производству 24 февраля, а первое судебное заседание было назначено на 12 марта, передает ТАСС.

Убийство Николая Онищенко произошло на Алтае около 14:30 по московскому времени и попало в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, что выстрел был сделан из охотничьего ружья.

По предварительным данным, преступление совершил Фенин, ранее занимавший пост руководителя местного комитета по делам молодежи. Одна из версий случившегося указывает на неразрешенный конфликт.