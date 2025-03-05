Власти рассказали о ситуации на месте взрыва жилого дома на Кубани

Глава района Сергей Сидоренко, находящийся в данный момент на месте взрыва пятиэтажного жилого дома в городе Белолреченске, сообщил подробности случившегося.

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"К сожалению, ночью произошла трагедия в жилом доме номер 84 по улице Красной. Выехал на место происшествия. Работают все службы оперативного реагирования", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам руководителя Белореченского района, звонок на номер 112 поступил от жителей районного центра в 1:14. По предварительным данным, после выезда сотрудников специальных служб было выявлено разрушение 4 и 5-го этажей зданий.

"Сейчас работают спецслужбы, МЧС, полиция. Дом оцеплен", - отметил Сидоренко.

Глава муниципалитета уточнил, что пострадали два человека: один 1992 года рождения (у него зафиксированы ожоги 70 процентов тела) находится в реанимации. У второго местного жителя медики констатировали перелом бедра.

Кроме того, в пункт временного назначения (он находится в местной гостинице) отправлен 21 житель пострадавшего дома.

"Они заселены в гостиничные номера, всем обеспечено питание. На месте работают оперативные службы", - подчеркнул Сидоренко.

В Оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на МЧС региона заявили, что на данный момент сообщения о погибших при взрыве многоквартирного жилого дома в городе Белореченске, не поступало.

Как уже рассказывала "РГ", после взрыве газа в многоквартирном доме в Белореченске эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей.

На месте происшествия находятся 67 сотрудников ведомства, задействованы 23 единицы техники.