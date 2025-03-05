Неизвестные дважды за день открыли огонь по людям в Петербурге: что известно

В Санкт-Петербурге 4 марта два раза за один день произошла стрельба по людям. Первый раз мужчина открыл огонь из окна своей квартиры по прохожим, а затем в Петроградском районе города молодой человек стрелял в девушку, которая шла по тротуару. О том, что известно к этому часу о происшествиях со стрельбой, — в материале URA.RU.

Стрельба на Васильевском острове

В Петербурге на 11-й линии Васильевского острова мужчина открыл огонь из травматического пистолета из окон своей квартиры. По предварительной информации, во время стрельбы никто не пострадал, сообщается в telegram-канале Shot со ссылкой на очевидцев.

По данным источника телеканала РЕН ТВ, люди слышали как минимум четыре выстрела. На месте происшествия работал спецназ, 11-я и 12-я линии Васильевского острова были перекрыты, уточнил источник.

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Около здания Национального исследовательского университета (ИТМО) на Кронверкском проспекте, 49 в Санкт-Петербурге молодой человек выстрелил в девушку. Об этом сообщал telegram-канал «Дорожный инспектор».

По предварительным данным, мужчина открыл огонь по своей бывшей возлюбленной. Она находится в тяжелом состоянии. После совершения преступления стрелявший скрылся на автомобиле BMW X5 темного цвета, в связи с чем полиция объявила в городе план «Перехват», уточняет канал со ссылкой на очевидцев.

Другая версия покушения на девушку рядом с ИТМО

Окровавленную девушку нашли рядом с университетом. Стрелял в нее мужчина прямо на тротуаре, сообщили источники телеканала РЕН ТВ.

Пострадавшая девушка получила шесть пулевых ранений. Полиция Петербурга ищет стрелка.