В Петербурге водитель расстрелял девушку из окна автомобиля

В Петроградском районе Санкт-Петербурга водитель открыл стрельбу из окна автомобиля. Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно показаниям очевидцев, неизвестный выстрелил как минимум четыре раза. В результате пострадала девушка — получив огнестрельное ранение, она осталась лежать на трамвайных рельсах напротив театра «Балтийский дом». Пострадавшая госпитализирована, информация о ее состоянии пока неизвестна.

В данный момент полиция ищет преступника. По предварительной информации, он скрылся с места стрельбы на автомобиле BMW X5.

Ранее мужчина открыл стрельбу из окон дома в Санкт-Петербурге.